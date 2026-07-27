Ипотеку гасят досрочно с рекордом в июне: за счет чего закрываются платежи

В последние годы поведение заёмщиков по ипотечным кредитам заметно менялось: если в 2024–2025 годах объём досрочных погашений снижался, то в текущем году спрос на досрочное закрытие кредитов заметно вырос, а июнь и вовсе стал рекордным.