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Царьград

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Ипотеку гасят досрочно с рекордом в июне: за счет чего закрываются платежи

Ипотеку гасят досрочно с рекордом в июне: за счет чего закрываются платежи

В последние годы поведение заёмщиков по ипотечным кредитам заметно менялось: если в 2024–2025 годах объём досрочных погашений снижался, то в текущем году спрос на досрочное закрытие кредитов заметно вырос, а июнь и вовсе стал рекордным.

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