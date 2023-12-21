Президент Аргентины подписал указ, касающийся масштабной либерализации экономики

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил в среду о масштабных инициативах по преобразованию переживающей трудности экономики Аргентины, включая смягчение государственного регулирования и одобрение приватизации государственных предприятий как способа стимулирования экспорта и инвестиций, пишет Yahoo! News.