Президент Аргентины подписал указ, касающийся масштабной либерализации экономики

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил в среду о масштабных инициативах по преобразованию переживающей трудности экономики Аргентины, включая смягчение государственного регулирования и одобрение приватизации государственных предприятий как способа стимулирования экспорта и инвестиций, пишет Yahoo! News.
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