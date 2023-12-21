Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Президент Аргентины подписал указ, касающийся масштабной либерализации экономики

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил в среду о масштабных инициативах по преобразованию переживающей трудности экономики Аргентины, включая смягчение государственного регулирования и одобрение приватизации государственных предприятий как способа стимулирования экспорта и инвестиций, пишет Yahoo! News.

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