13 историй о том, как ревность сыграла с людьми злую шутку

Отношения с людьми — это сложный баланс эмоций, и не всегда удается держать их под контролем. Ревность как раз-таки может заставить нас видеть то, чего нет, и делать то, о чем потом придется сожалеть, и испытывать чувства, с которыми трудно справиться.