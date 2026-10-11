Врач: при первых признаках простуды нельзя самостоятельно принимать антибиотики

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, что при первых признаках простуды не следует самостоятельно принимать антибиотики.
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