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Врач: при первых признаках простуды нельзя самостоятельно принимать антибиотики

Врач: при первых признаках простуды нельзя самостоятельно принимать антибиотики

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, что при первых признаках простуды не следует самостоятельно принимать антибиотики.

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