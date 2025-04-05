Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Так глупо повелся на nрелесmи соседки и потерял все

Так глупо повелся на nрелесmи соседки и потерял все

Когда муж бросил Оксану Рябчикову ради более интересной и красивой ее подруги, женщина потеряла смысл жизни.

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Комментарии
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ВераВерная
Ну вот это ж другое дело))) Наконец-то Оксана успокоилась, и обрела смысл жизни - доченьку!  А мужики - это не её, ну видно не судьба ей с ними семью строить. Слишком растворялась она в своих мужчинах, слишком опекала и угождала, крутилась вокруг своих мужей, считая что на них свет клином сошёлся. А к хорошему быстро привыкают, уже и замечать перестают. Зато на прелести соседки сытые и ухоженные мужики слюни пускали, а той как будто в радость оксаниных мужей уводить и женить на себе! И вот как по накатанному, рядом с этой Розой больше года мужики не выдерживали, заболевали. Все соки ведьма-Роза из них высасывала, а больные они ей ненужными становились, разводилась и выгоняла. И вот тогда-то и вспоминали эти многоразовые мужья, что была у них такая работящая добрая баба - Оксана, вот к ней бы обратно свалиться. На тёплую постель с глаженными простынями, на вкусную еду, заботу и ласку. Ан нет, вам, дуракам, уже давно замена найдена, есть о ком заботиться и душу вкладывать. Дочка Полиночка теперь Оксану радует и любит по-настоящему. Она же мамочка её! Так что получите ответку, мужики, и доживайте и долечивайтесь сами.
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