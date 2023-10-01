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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Ереване

Гран-при среди юниоров 7-й этап Ереван, Армения 5 октября, четверг  Девушки, короткая программа 13.00 Юноши, короткая программа 18.

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