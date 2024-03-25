Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

85 831 подписчик

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Свежие комментарии

  • Сергей Потемкин
    Это показали по ТВ. Статья лишь дополнение. Зря ты такой самоуверенныйПослание непуган...
  • Владимир Соколов
    радуйтесь .вам повезло и вы не восприимчивы к такому.Как под гипнозом:...
  • Владимир Соколов
    там действительно гипноз, кто то подвержен ему кто то нет и поэтому не стоит рассуждать о том , что кто то лох. столк...Как под гипнозом:...

Невоенный анализ-56. Французы не пришли. 25 марта 2024

Невоенный анализ-56. Французы не пришли. 25 марта 2024

Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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radiofree RF
Интересно,а куда делись мушкетёры?
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15 час.
Светлана Позднякова
И с какого перепуга вы вдруг собрались делить УКру и с кем??Черта всем лысого…Это все наши российские Земли…Зачищать по полной в НОЛЬ,и закрывать границы!!Победа за Россией должна быть навсегда!! И чтоб даже наши потомки никогда и никому горсти земли российской не отдавали…
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14 час.
Игорь Человек
усраина принадлежит исторически РФ!!  Мы будем делать из неё буферную зону от врагов = нато!
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21 мин.

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