Невоенный анализ-56. Французы не пришли. 25 марта 2024

Светлана Позднякова

И с какого перепуга вы вдруг собрались делить УКру и с кем??Черта всем лысого…Это все наши российские Земли…Зачищать по полной в НОЛЬ,и закрывать границы!!Победа за Россией должна быть навсегда!! И чтоб даже наши потомки никогда и никому горсти земли российской не отдавали…