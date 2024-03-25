Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Невоенный анализ-56. Французы не пришли. 25 марта 2024
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
radiofree RF
Интересно,а куда делись мушкетёры?
Ответить
15 час.
Светлана Позднякова
И с какого перепуга вы вдруг собрались делить УКру и с кем??Черта всем лысого…Это все наши российские Земли…Зачищать по полной в НОЛЬ,и закрывать границы!!Победа за Россией должна быть навсегда!! И чтоб даже наши потомки никогда и никому горсти земли российской не отдавали…
Ответить
14 час.
Игорь Человек
усраина принадлежит исторически РФ!! Мы будем делать из неё буферную зону от врагов = нато!
Ответить
21 мин.
Свежие комментарии