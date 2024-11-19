Небензя: Великобритания подтолкнула Киев в сторону неминуемого разгрома Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя назвал государство, подтолкнувшее Киев в сторону неминуемого разгрома.
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