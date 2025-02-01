Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Борьба с незаконной миграцией: рецепт от Дональда Трампа

Борьба с незаконной миграцией: рецепт от Дональда Трампа

Одной из наиболее актуальных для России проблем является борьба с незаконной миграцией, поскольку, по данным главы МВД России Владимира Колокольцева, в 2024 году численность иностранных граждан, находящихся в РФ нелегально, увеличилась на 40% по сравнению с 2023 годом.

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