Борьба с незаконной миграцией: рецепт от Дональда Трампа

Одной из наиболее актуальных для России проблем является борьба с незаконной миграцией, поскольку, по данным главы МВД России Владимира Колокольцева, в 2024 году численность иностранных граждан, находящихся в РФ нелегально, увеличилась на 40% по сравнению с 2023 годом.