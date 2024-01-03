Bild: «Боруссия» заплатит «Манчестер Юнайтед» за аренду Санчо €3 млн

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может перейти в «Боруссию» в зимнее трансферное окно. Как сообщает Bild, «шмели» заплатят «красным дьяволам» €3 млн за аренду футболиста до конца сезона-2023/2024.