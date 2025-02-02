Германия заявила о готовности ЕС ввести ответные пошлины против США

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Вице-канцлер Германии и министр экономики от партии «Зеленые» Роберт Хабек заявил, что страны Европы готовы ввести пошлины против США, если американский лидер Дональд Трамп обложит пошлинами товары из Евросоюза.