Жир на животе так никогда не уйдёт: Психотерапевт объяснила, что проблема не в диете

По мнению Татьяны Зеленковой– Захарчук, проблему стоит искать в переедании, вызванном психологическим факторомВрач-психотерапевт Татьяна Зеленкова – Захарчук считает, что многие люди поправляются из-за того, что просто переедают.
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