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Снукерист.ру

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Расписание трансляций Чемпионата Мира 2024

Расписание трансляций Чемпионата Мира 2024

20 апреля — 6 мая 2024, World Snooker Championship 2024, (рейтинговый по снукеру), Театр Крусибл, Шеффилд, Англия, Великобритания Победитель предыдущего турнира: Лука Бресель Чемпионат Мира 2024 по снукеру Все новости и результаты Чемпионата Мира 2024 Чемпионат Мира 2024.

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