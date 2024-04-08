Расписание трансляций Чемпионата Мира 2024

20 апреля — 6 мая 2024, World Snooker Championship 2024, (рейтинговый по снукеру), Театр Крусибл, Шеффилд, Англия, Великобритания Победитель предыдущего турнира: Лука Бресель Чемпионат Мира 2024 по снукеру Все новости и результаты Чемпионата Мира 2024 Чемпионат Мира 2024.