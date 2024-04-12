Мэр Краснодара рассказал, с чего начнут строительство трамвайной ветки на Гидрострое

Мэр Краснодара рассказал, с чего начнут строительство трамвайной ветки на ГидростроеПервым этапом строительства трамвайной ветки в микрорайоне Гидростроителей станет установка железнодорожных путей на улицах Автолюбилетей, им.
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