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Царьград

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  • Eduard
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Японские ученые проверили атмосферу Земли: парниковый эффект усилился

Японские ученые проверили атмосферу Земли: парниковый эффект усилился

Японские ученые предупредили мировое сообщество о резком повышении концентрации углекислого газа в атмосфере.

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