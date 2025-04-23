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Наш потерянный мир

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БПЛА группировки «Днепр» уничтожили бронетранспортер «Козак» ВСУ в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Расчет БПЛА 42-й дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил бронетранспортер «Козак» Вооруженных сил Украины во время ротации личного состава противника в Запорожской области.

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