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Киркоров не хочет ехать в госпиталь, потому что «там сильно воняет»

Киркоров не хочет ехать в госпиталь, потому что «там сильно воняет»

Интересные истории Про так называемого короля эстрады Филиппа Киркорова в последнее время и сказано много, и написано, и показано.

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Комментарии
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ВераВерная
На редкость мерзкий тип, а сейчас он вообще нелепо смотрится в своем образе. Король поп уже всем все показал, и его фальшивая натура не нужна нигде. Ну что он может сказать нашим бойцам в госпитале? И что они от него могут услышать? Мне бы это вообще оскорблением показалось, если такое недоразумение поедет в зону СВО и будет там заученный текст произносить. Все, Филлип, отпелся ты, отчепушился, готовься новую партию одежды в химчистку сдавать, от тебя от самого уже за версту воняет.
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14 час.
Наталия
Несмотря на свой солидный возраст, по умственному развитию он остался на уровне избалованного  пятилетнего ребенка.
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13 час.
Геннадий Бережнов
Однако видано ли, что бы &quot;король&quot; пошёл в госпиталь к раненым. Да ещё если этот &quot;король&quot; Киркоров! На нём столько побрякушек, что больше на шута смахивает!
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13 час.

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