Киркоров не хочет ехать в госпиталь, потому что «там сильно воняет»

ВераВерная

На редкость мерзкий тип, а сейчас он вообще нелепо смотрится в своем образе. Король поп уже всем все показал, и его фальшивая натура не нужна нигде. Ну что он может сказать нашим бойцам в госпитале? И что они от него могут услышать? Мне бы это вообще оскорблением показалось, если такое недоразумение поедет в зону СВО и будет там заученный текст произносить. Все, Филлип, отпелся ты, отчепушился, готовься новую партию одежды в химчистку сдавать, от тебя от самого уже за версту воняет.