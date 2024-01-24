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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Волна-убийца обрушилась на американский полигон противоракетной обороны в Тихом океане

Волна-убийца обрушилась на американский полигон противоракетной обороны в Тихом океане

Американцы используют остров для мониторинга зарубежной космической деятельности.В минувшие выходные, согласно отчету армии США, гигантские волны затопили части ключевого военного объекта Соединенных Штатов посреди Тихого океана.

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