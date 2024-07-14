Не говоря уже о том, что борода не нравится женщинам фото: MidjourneyАктивная мода на бороду вот уже пару лет как прошла, но мужчины продолжают всячески ее отращивать, холить и лелеять, несмотря на кучу причин избавиться от нее.
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