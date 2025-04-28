ВАЗ-2105: чем «пятёрка» завоевала репутацию советской иномарки

Отношение к отечественному автопрому всегда было противоречивым. Кто-то вспоминает советские автомобили с сердечной теплотой, а другие не могут составить ни одного предложения со словом «Жигули», чтобы не добавить крепкое выражение.
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