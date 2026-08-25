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Погребняк о «Зените»: «Нужно сотворить второе чудо, чтобы снова победить в РПЛ. Шесть очков – серьезный отрыв, его будет тяжело сократить»

Экс-форвард « Зенита »  Павел Погребняк  считает, что сине-бело-голубым будет сложно выиграть чемпионат России в этом сезоне.

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