Дом купца Крупенникова в Денисовском переулке в Москве отреставрирует инвестор

Власти Москвы выставили на торги дом купца Крупенникова. Старинное здание — объект культурного наследия 1912 года постройки, расположенное в центре города, восстановит инвестор, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
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