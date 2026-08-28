Гастроэнтеролог Вялов рассказал, когда обращаться с глистами к врачу

Гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале объяснил, когда необходимо проверяться на глистные инвазии.
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