Экономист Балынин предупредил о дальнейшем снижении ставок по вкладам

К концу 2025 года ставки по банковским вкладам могут снизиться до 15-18%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.
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