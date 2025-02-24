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Экономист Балынин предупредил о дальнейшем снижении ставок по вкладам

Экономист Балынин предупредил о дальнейшем снижении ставок по вкладам

К концу 2025 года ставки по банковским вкладам могут снизиться до 15-18%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

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