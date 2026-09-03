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Татар-информ

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«Герани», симуляторы и GTA V: как в Татарстане куют элиту беспилотных войск

«Герани», симуляторы и GTA V: как в Татарстане куют элиту беспилотных войск

В Татарстане 50-я бригада Войск беспилотных систем «Варяг» продолжает набор добровольцев. Корреспондент «Татар-информа» побывал на закрытом полигоне, чтобы увидеть, как рождаются пилоты элитного подразделения, известного как «Сталинские соколы», и почему опыт в видеоиграх здесь ценят наравне с техническим образованием.

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