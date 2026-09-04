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Царьград

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Хакеры вскрыли кровавую правду о мобилизации на Украине. Цифры скрывали от народа

Хакеры вскрыли кровавую правду о мобилизации на Украине. Цифры скрывали от народа

Бесплатный маникюр разоблачил тайны украинской мобилизации, , которую скрывали годами.Судьба целой армии решилась не в штабах ВСУ, а в переписке с "модным салоном красоты".

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