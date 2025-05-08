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Траджан Лэнгдон об успехах «Детройта»: «Удивительный, радостный сезон, меняющий ожидания от следующего»

«Чертовски хороший сезон для нас. Не знаю, как описать его по-другому. Удивительный, радостный. Это меняет ожидания на следующий год.

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