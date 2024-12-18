Расчет FPV-дронов засек и уничтожил Abrams на шоссе в Курской области

В Суджанском районе Курской области расчеты БПЛА десантников гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ атаковали и уничтожили танк Abrams производства США.
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