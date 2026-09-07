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Политолог назвал победу Вэнса условием восстановления сотрудничества России и США

Политолог назвал победу Вэнса условием восстановления сотрудничества России и США

Американский политолог, доцент департамента международных отношений НИУ ВШЭ Дилан Пэйн Ройс заявил, что восстановление сотрудничества России и США возможно при одном условии: победы вице-президента Джей Ди Вэнса на президентских выборах 2028 года.

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