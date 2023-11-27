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Лист ожидания. Памяти актера Игоря Савочкина

Лист ожидания. Памяти актера Игоря Савочкина

Начиная с эпизодического красного командира в «Троцком» 1993-го года, почти за тридцать лет в профессии Игорю Юрьевичу чаще всего доставались роли жестких мужчин, обладающих нестандартной, но привлекательной внешностью, силой и харизмой.

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Комментарии
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Марина Трянина
Спасибо за добрые слова настоящему актеру. Уходят лучшие. Жаль. Добрая ему память...
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43 мин.
Николай Гончаров
Очень хороший артист. Спасибо ему.  Будем помнить
Ответить
23 мин.

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