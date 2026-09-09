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В России определили самый подешевевший за август продукт

В России определили самый подешевевший за август продукт

Средние потребительские цены на него к концу августа составили 59,1 рубля за килограмм Картофель в августе показал наиболее заметное снижение стоимости среди продуктов питания в России.

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