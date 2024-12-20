Учреждения, где пройдут новогодние мероприятия в РТ, проверят на пожарную безопасность

В Татарстане проверят на пожарную безопасность учреждения, где пройдут новогодние праздники. Об этом сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности рассказала первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова.