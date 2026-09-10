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Суд по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле: газовикам запросили по 9 лет, матери погибшей девочки – 3 года

Суд по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле: газовикам запросили по 9 лет, матери погибшей девочки – 3 года

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября, ФедералПресс. В Нижнем Тагиле подходит к концу судебный процесс по делу о страшном взрыве газа в пятиэтажке на улице Сибирской.

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