Представлен первый в мире серийный бронированный суперкар Rezvani Beast

Rezvani Beast / © Rezvani Motors Однако главной особенностью суперкара станет его опциональный набор в духе агента «007», включающий систему ночного видения, тепловизор, противогазы, электрошокеры в дверных ручках, защиту от электромагнитного импульса и распылитель перечного газа.
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