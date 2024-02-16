Представлен первый в мире серийный бронированный суперкар Rezvani Beast

Rezvani Beast / © Rezvani Motors Однако главной особенностью суперкара станет его опциональный набор в духе агента «007», включающий систему ночного видения, тепловизор, противогазы, электрошокеры в дверных ручках, защиту от электромагнитного импульса и распылитель перечного газа.