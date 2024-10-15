В Британии готовят решение по гражданству одному из авторов Арабской весны

Заявка на получение гражданства Великобритании от неназванного лидера «террористической организации» из одной из ближневосточных стран находится на рассмотрении министра внутренних дел Великобритании Иветт Купер, 15 октября передает GB News.
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