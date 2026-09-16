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Царьград

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Цены на отдых в Анапе и Подмосковье упадут до 45% в сентябре

Цены на отдых в Анапе и Подмосковье упадут до 45% в сентябре

АТОР сообщает, что русские туристы могут сэкономить в сентябре и октябре: отдых в Анапе станет на 15-25% дешевле, а в Подмосковье - до 45%.

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