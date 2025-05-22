РУСАДА может оспорить решение суда по отмене дисквалификации бобслеистки Тамбовцевой

В октябре 2023 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Тамбовцеву на два года за нарушение антидопинговых правил на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
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