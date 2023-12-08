Кавказ и Средняя Азия идут по опасному пути

Прежде всего это связано с проникновением сюда новых игроков, которые, стремясь завладеть ресурсами, а также ослабить влияние России и Китая, предпринимают активные действия по проникновению и закреплению в этих регионах.
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