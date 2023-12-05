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У «Звенигородской» продают подвал в зоне объекта культурного наследия за 8 млн рублей

У «Звенигородской» продают подвал в зоне объекта культурного наследия за 8 млн рублей

В Петербурге на Загородном проспекте находится Доходный дом Петровых. Он был построен в 1879-1880 годах архитектором Евграфом Варгиным в стиле эклектика.

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