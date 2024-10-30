Стоматолог Диденко перечислила плюсы и минусы удаления зубов мудрости

Это может изменить жевательную функцию Удаление зубов мудрости помогает предотвратить осложнения и является профилактикой для здоровья полости рта, но также это может быть хирургический риск, рассказала РИАМО стоматолог Ирина Диденко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии