Пентагон не намерен снимать ограничения на удары ВСУ вглубь России

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 27 августа заявил, что США не планируют снимать действующие для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ограничения на атаки американским оружием вглубь территории РФ.
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