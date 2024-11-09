Вратарь "Динамо" Миска: Овечкин может побить рекорд Гретцки в этом сезоне

Американский голкипер московского "Динамо" Хантер Миска признался, что восхищается российским нападающим и капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным и его игрой на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии