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Секси-видео в проруби и почти 3 миллиона подписчиков: кто такая «ледяная королева» Анна Галкина, шокировавшая западный Интернет

Секси-видео в проруби и почти 3 миллиона подписчиков: кто такая «ледяная королева» Анна Галкина, шокировавшая западный Интернет

Блогер постит фото и видео в очень откровенных образах и с ледяным «реквизитом». фото: соцсетиНа соцсети Анны Галкиной подписаны более 1,7 миллиона человек, и это только в запрещенном Instagram (запрещенная в России экстремистская организация) (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

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