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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Челси» лишь 1 гол в 4 матчах в сентябре

У «Челси» лишь 1 гол в 4 матчах в сентябре

В 3-м раунде Кубка английской лиги «Челси» обыграл «Брайтон» со счетом 1:0, одержав первую победу за 4 матча во всех турнирах.

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