В российском регионе начали закрываться алкомаркеты

Магазины сетей «Бристоль» и «Красное & белое» (входят в Mercury Retail Group, специализируются на продаже алкогольных напитков) начали закрываться в Вологодской области на фоне вступающего в силу 1 марта ограничения времени продажи спиртного.
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