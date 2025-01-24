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В российском регионе начали закрываться алкомаркеты

В российском регионе начали закрываться алкомаркеты

Магазины сетей «Бристоль» и «Красное & белое» (входят в Mercury Retail Group, специализируются на продаже алкогольных напитков) начали закрываться в Вологодской области на фоне вступающего в силу 1 марта ограничения времени продажи спиртного.

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