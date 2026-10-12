В Крыму обновляют теплосети и генерирующее оборудование к зиме

Крым готовится к зиме: на совещании обсудили ЖКХ и развитие республики.На совещании под руководством замминистра строительства и ЖКХ России Алмаза Хусаинова рассмотрели вопросы социально-экономического развития Крыма и готовности к осенне-зимнему периоду.
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