В Крыму обновляют теплосети и генерирующее оборудование к зиме

Крым готовится к зиме: на совещании обсудили ЖКХ и развитие республики.На совещании под руководством замминистра строительства и ЖКХ России Алмаза Хусаинова рассмотрели вопросы социально-экономического развития Крыма и готовности к осенне-зимнему периоду.