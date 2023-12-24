Эксперты назвали стоимость новогоднего стола в разных странах

Анализ стоимости новогодних блюд в разных странах показал, что самое дорогое блюдо можно найти в Японии - тарелка гречневой лапши в бульоне обойдется примерно в 10,8 доллара, а самое бюджетное - в Венгрии, где порция фаршированной капусты стоит всего 2,5 доллара, передают РИА Новости.