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Эксперты назвали стоимость новогоднего стола в разных странах

Эксперты назвали стоимость новогоднего стола в разных странах

Анализ стоимости новогодних блюд в разных странах показал, что самое дорогое блюдо можно найти в Японии - тарелка гречневой лапши в бульоне обойдется примерно в 10,8 доллара, а самое бюджетное - в Венгрии, где порция фаршированной капусты стоит всего 2,5 доллара, передают РИА Новости.

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