Помимо того, что перед Новым годом можно наконец выбросить весь хлам с балкона или из кладовки, до которого руки не доходили весь год, можно также «растрясти» классические домашние пылесборники, оздоровить атмосферу в доме и получить порцию физических нагрузок, которые, несомненно, полезны.