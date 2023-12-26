Помимо того, что перед Новым годом можно наконец выбросить весь хлам с балкона или из кладовки, до которого руки не доходили весь год, можно также «растрясти» классические домашние пылесборники, оздоровить атмосферу в доме и получить порцию физических нагрузок, которые, несомненно, полезны.
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