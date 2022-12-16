Мощные солнечные вспышки и взрывные процессы: неужели предсказание Ванги на конец декабря сбывается

До страшного пророчества болгарской ясновидящей о «падении» Солнца остались считаные дни. Сильный и быстрый рост активности на Солнце фиксируют с 14 декабря.
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