Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Разведчик и медсестра рассказали о своем знакомстве и свадьбе в зоне СВО

Разведчик и медсестра рассказали о своем знакомстве и свадьбе в зоне СВО

Лейтенант разведки Алексей и ефрейтор-медик Алена познакомились перед отправкой в зону спецоперации, молодые люди влюбились быстро, словно «в кино», и поженились на передовой через девять месяцев после своего знакомства.

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