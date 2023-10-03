Разведчик и медсестра рассказали о своем знакомстве и свадьбе в зоне СВО

Лейтенант разведки Алексей и ефрейтор-медик Алена познакомились перед отправкой в зону спецоперации, молодые люди влюбились быстро, словно «в кино», и поженились на передовой через девять месяцев после своего знакомства.
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